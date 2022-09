MediaWorld assume 90 persone: requisiti, figure ricercate e come fare domanda

MediaWorld assume: l’azienda rappresenta una realtà lavorativa in continua espansione e molto stimolante, offre nuove opportunità di lavoro a 90 figure. Da inserire presso i punti vendita presenti sul territorio nazionale, sia nei negozi che in sede. La figura maggiormente richiesta riguarda gli Addetti Vendita/Logistica, con passione per la vendita, attitudine al problem solving, ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente. Flessibilità, disponibilità, approccio proattivo e forte spirito di squadra. Dovranno accogliere, assistere, orientare e informare il cliente sui prodotti, allestire il punto vendita, curare la disposizione dei prodotti. Poi gestire tutte le attività di cassa e organizzare gli spazi di vendita e quelli espositivi.

MediaWorld assume: le altre figure ricercate

Addetti al Magazzino, con flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici, che dovranno occuparsi dell’imballaggio e della movimentazione della merce. Poi della ricezione e dello scarico delle merci in ingresso, verificare i documenti di trasporto. Preparare gli ordini in uscita e sistemare la merce all’ interno del magazzino. Manager di Negozio, con passione per il cliente e per le persone, entusiasmo, motivazione, proattività, flessibilità, ottime capacità organizzative e di gestione di un team. Quindi ottime doti di relazione e di comunicazione, che dovranno organizzare ogni attività all’interno del punto vendita. Accompagnare il cliente durante l’esperienza d’acquisto, supervisionare e formare i dipendenti, gestire i fornitori. Raggiungere gli obiettivi di vendita, pianificare tutte le attività in funzione del bisogno del cliente. Ma anche promuovere la vendita assistita e sviluppare con i clienti una relazione unica e duratura.

Requisiti e come fare domanda

Controllori Commerciali, con spiccato senso di iniziativa, indipendenza e proattività, doti organizzative e di problem solving, flessibilità e predisposizione al cambiamento, che dovranno analizzare i dati relativi alla performance della divisione service & solution, produrre report a cadenza giornaliera, settimanale e/o mensile, controllare i piani di azione e valutarne i risultati, interfacciarsi con i vari interlocutori interni e discutere in merito alle analisi dei dati. Qui i requisiti e le informazioni per fare domanda.