MediaWorld assume oltre 170 tra diplomati e laureati: le posizioni aperte, come candidarsi

Mediaworld, multinazionale leader nel mercato dell’elettronica di consumo, è alla ricerca di oltre 170 diplomati e laureati da inserire presso i punti vendita dislocati sul territorio nazionale.

Le figure ricercate da Mediaworld

La ricerca di personale riguarda soprattutto Addetti al Magazzino, che dovranno occuparsi della ricezione e dello scarico delle merci in ingresso, dell’imballaggio e della movimentazione della merce, della preparazione degli ordini in uscita, della sistemazione e dello stoccaggio della merce all’interno del magazzino, della verifica dei documenti di trasporto e Addetti alla Vendita, che dovranno assistere al meglio i clienti e soddisfare ogni loro esigenza con i migliori prodotti e servizi, relazionarsi con la clientela, gestire tutte le attività di cassa, gestire ed organizzare gli articoli venduti nel punto vendita e sistemare il negozio.

L’azienda ricerca anche Capi Settore, i quali dovranno sviluppare le competenze di vendita della squadra, sviluppare con i clienti una relazione unica e duratura, promuovere le modalità di vendita assistita in modo da accompagnare i clienti durante la sua esperienza d’acquisto, pianificare strategicamente le attività quotidiane in funzione dei bisogni dei clienti, sviluppare una politica commerciale in linea con le strategie aziendali e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di vendita degli store.

Come candidarsi alle offerte di lavoro di Mediaworld

I candidati, che saranno inseriti in un ambiente giovane, dinamico e fortemente innovativo, devono avere forte spirito di squadra, ottime doti di comunicazione e di relazione con i clienti, entusiasmo, flessibilità, disponibilità, propensione a lavorare in contesti dinamici, spiccato senso di iniziativa, forte spirito commerciale e orientamento al cliente, approccio analitico, attenzione al dettaglio, doti organizzative e di problem solving e predisposizione al cambiamento.

Per verificare tutte le posizioni aperte… continua a leggere.