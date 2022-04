Ministero della Giustizia, concorso per Assistenti: requisiti, domanda, prove d’esame

Il Ministero della Giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 203 Assistenti Tecnici. Saranno così suddivisi: 50 posti nel profilo professionale di Assistente Tecnico Edile. 48 posti nel profilo professionale di Assistente Tecnico Elettronico. 50 posti nel profilo professionale di Assistente Tecnico Elettrotecnico. 49 posti nel profilo professionale di Assistente Tecnico Meccanico e 6 posti nel profilo professionale di Assistente Tecnico Agrario.

Concorso Ministero della Giustizia: i requisiti

Per partecipare al concorso i candidati devono avere i seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici. Quindi idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni, qualità morali e di condotta. Non essere destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.

Concorso Ministero della Giustizia: la prova d’esame

Lo svolgimento del concorso consisterà in una prova scritta e una prova orale: la prova scritta, comune a tutti i settori, consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti su diverse materie. Mentre la prova orale per tutti i settori verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su ulteriori materie specifiche per ogni settore. Sull’accertamento della conoscenza della lingua straniera e sull’accertamento della conoscenza di apparecchiature e applicazioni informatiche.

L’eventuale prova preselettiva, necessaria solo se arriverà un numero superiore di domande, consisterà in un questionario a risposta multipla, composto da una serie di domande finalizzate alla verifica delle capacità logico-deduttive, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale oltre ad una serie di domande vertenti su elementi di ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell’amministrazione penitenziaria.

La domanda di partecipazione al concorso

Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare: cognome e nome, data e comune di nascita, codice fiscale, il titolo di studio posseduto, il possesso della cittadinanza italiana, la lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni, di possedere le qualità morali e di condotta etc. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 28 aprile 2022. Qui tutte le informazioni.