OVS assume 200 persone: i requisiti, le figure ricercate e come fare domanda

OVS assume e offre nuove opportunità di lavoro ad oltre 200 addetti vendita, magazzinieri, assistenti, responsabili e tante altre figure. Figure da inserire presso i propri punti vendita presenti sul territorio nazionale. Gli Addetti Vendita dovranno gestire con graduale autonomia l’operatività dell’area vendita (allestimento e riassortimento del reparto di inserimento). Poi garantire la promozione dell’immagine del brand e un alto standard di servizio al cliente.

OVS assume: le altre figure ricercate

I Magazzinieri dovranno gestire con autonomia crescente l’operatività della riserva e lavorare in stretta collaborazione con la vendita in ottica di omogeneizzazione del flusso delle merci e delle procedure interne. Gli Assistenti Responsabili del Prodotto dovranno gestire il ciclo di campionatura, dal prototipo fino alla definitiva approvazione, nel rispetto dei tempi e dei costi stabiliti. Definire la collezione da sviluppare, secondo obiettivi quantitativi e qualitativi. Quindi gestire le relazioni con gli uffici sourcing esteri e con l’area import/export, ricercare e scoprire nuove tendenze e partecipare anche ad eventi di settore.

Requisiti e come fare domanda

I Responsabili di Negozio dovranno supervisionare le merci in arrivo e garantire che i reparti di vendita siano riforniti con la merce ricevuta. Poi organizzare, gestire, coordinare e supervisionare lo staff in termini di efficienza e raggiungimento degli obiettivi assegnati. Infine gestire le risorse sotto la propria direzione e gestire merci e magazzino e offrire assistenza ai clienti. Le persone interessate, che entreranno a far parte di un ambiente dinamico e fortemente orientato al risultato, dovranno avere dinamicità, propositività, empatia, capacità di problem solving, attitudine al lavoro in team, ottime doti dialettiche, relazionali e organizzative, spiccato senso estetico, orientamento al risultato e al cliente. Qui le informazioni per fare domanda.