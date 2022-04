Presidenza del Consiglio dei Ministri: concorsi per 3.750 diplomati. Requisiti e prova

Presidenza del Consiglio dei Ministri: sono finalmente usciti in gazzetta diversi concorsi pubblici per 750 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale. Fascia economica F2 e 3.000 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale seconda, fascia economica F1, indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Concorsi da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia.

I diversi concorsi Presidenza del Consiglio dei Ministri

Le selezioni saranno gestite da RIPAM – Formez PA. I concorsi sono così suddivisi: 400 posti Tecnico di Contabilità junior, con Diploma di Istituto Tecnico del settore Economico indirizzo amministrazione, finanza e marketing. 70 posti di Tecnico di Edilizia Junior, con Diploma di Istituto Tecnico del settore Tecnologico indirizzo costruzioni, ambiente e territorio. 3.000 posti di Operatore di Data Entry, con Diploma di Istruzione Secondaria di Secondo Grado; 280 posti di Tecnico IT Junior, con Diploma di Istituto Tecnico del settore Tecnologico indirizzo informatica e telecomunicazioni.

I requisiti e la prova d’esame

La prova scritta, unica per tutti i profili, consiste in un test di 40 quesiti a risposta multipla: per i 400 Tecnici di Contabilità Junior le materie riguardano Contabilità di Stato, Ragioneria e Inglese. Per i 70 Tecnici di Edilizia Junior le materie riguardano Estimo, Contabilità dei Lavori e Inglese. Per i 3.000 Operatori di Data Entry le materie riguardano Elementi di Informatica, Elementi di Diritto Pubblico e Inglese. Invece per i 280 Tecnici IT Junior le materie riguardano gestione e progettazione applicazioni, piattaforme dati, infrastrutture, cloud e sicurezza e inglese.

Gli altri requisiti sono: cittadinanza italiana, idoneità fisica all’impiego, qualità morali e di condotta, godimento dei diritti civili e politici. Poi non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non aver riportato condanne penali etc. Invece la domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 28 aprile 2022.