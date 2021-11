UnipolSai assume diplomati e laureati: figure ricercate, requisiti e come fare domanda

La compagnia assicurativa UnipolSai assume nuove figure diplomate e laureate, da inserire presso le 3.000 agenzie assicurative e le oltre 5.700 subagenzie presenti sul territorio nazionale. La ricerca di nuovo personale riguarda Specialisti Gestione e Monitoraggio Rete Installatori, con capacità analitiche e organizzative, orientamento al lavoro in team e al risultato e capacità di problem solving. Sovranno monitorare la rete installatori, verificare l’adeguatezza dei service level agreement, dare supporto operativo alla rete nell’analisi e nella risoluzione di tutte le problematiche. Ma anche coordinare un team di ispettori e realizzare la reportistica di sintesi sull’andamento della rete.

UnipolSai assume, le altre figure ricercate

UnipolSai assume anche Addetti allo Sportello, con capacità analitiche e organizzative, orientamento al lavoro in team e al risultato e capacità nella risoluzione di problemi. Dovranno occuparsi dell’accoglienza ai clienti gestendo i primi contatti con essi, predisporre le fatture e archiviare i documenti. Poi Addetti Amministrazioni del Personale, con precisione, orientamento al cliente, abilità nel lavorare in team, spiccate capacità relazionali e capacità di gestione dello stress. Dovranno elaborare il cedolino paga, gestire le chiusure mensili e gli adempimenti collegati a maternità, malattie e infortuni. Ma anche calcolare gli elementi contributivi e previdenziali e dare consulenza ai dipendenti sulle tematiche di competenza.

I requisiti e come fare domanda

Specialisti in Reati Finanziari, con spiccata attenzione ai dettagli, autonomia decisionale e ottime capacità relazionali. Dovranno dare consulenza e assistenza sulle tematiche antiriciclaggio e antiterrorismo, svolgere le verifiche di competenza, gestire e monitorare la procedura informatica per la profilazione della clientela, rilevare le operazioni potenzialmente anomale, svolgere e predisporre la reportistica di competenza. Qui le informazioni sui requisiti e per fare domanda.