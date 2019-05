ROMA – L’ufficialità con l’aggiudicazione finale arriverà tra qualche settimana, ma se verranno confermate le graduatorie presentate oggi, sarà Ipsos ad aggiudicarsi l’indagine di Bankitalia sui bilanci delle famiglie italiane. Nell’ultimo biennio era stata la coppia Pragma-Doxa a gestire l’indagine, ma dopo la risoluzione anticipata del contratto, a subentrare sarà l’istituto francese leader del settore che così sarà sempre più leader anche del mercato italiano.

La notizia della vittoria in Bankitalia, ancora da confermare ufficialmente visto che dopo le graduatorie ci sono ancora una serie di passaggi da espletare prima dell’aggiudicazione definitiva, va infatti letta in relazione ad un’altra vittoria di Ipsos che, appena pochi mesi fa, si era aggiudicata la “Gara per il servizio di conduzione e gestione di interviste Capi per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali ed opzionali per Istat”. Vale a dire, in un linguaggio meno tecnico, la più completa indagine sulle “spese delle famiglie” e “sulle forze lavoro”.

La ricerca su cui, per capirci, si calcolano i dati del Pil, i consumi delle famiglie, l’occupazione e l’inflazione. Quella che determina i panieri e quella che, in virtù della sua base di 366mila interviste, rappresenta per ogni Stato o azienda una formidabile banca dati con perfetta profilatura degli utenti. La prima vittoria è storia, la seconda in arrivo. I concorrenti Izi e MG Research all’apertura delle buste sono infatti risultati molto indietro e, se non ci saranno sorprese, questo primo esito sarà confermato.

Una vittoria importantissima per Ipsos sempre più, come detto, leader del settore e del mercato tricolore. Come ogni accentramento anche questo porta in dote con se però dei rischi e delle criticità. Nella pancia di un unico soggetto si troveranno infatti i dati di centinaia di migliaia di famiglie italiane e un unico soggetto fornirà i dati per due delle principali rilevazioni statistiche nel nostro Paese. Se andrà bene lo potrà dire solo il tempo.