Barilla assume: le posizioni aperte, come candidarsi

ROMA – Barilla è alla ricerca di varie figure professionali da inserire presso i propri stabilimenti presenti in Italia e all’estero. Le persone, che lavorano con passione per offrire prodotti gustosi, nutrienti, equilibrati, di qualità e sostenibili, rappresentano le risorse di maggior valore all’interno dell’azienda per questo Barilla si impegna a fornire un ambiente di lavoro accessibile, aperto e accogliente per coloro che hanno diverse abilità, stili di vita, orientamento sessuale, identità di genere, bisogni e aspettative, aiutandole a sfruttare al massimo il proprio potenziale professionale, guardando al futuro con coraggio.

Le risorse lavorano per capire le differenze degli stili di vita e dei bisogni a livello globale per poter offrire nuovi prodotti capaci di contribuire al benessere e al piacere quotidiano delle persone. L’azienda nasce a Parma nel 1877 come piccola bottega di pane e pasta aperta da Pietro Barilla e oggi, grazie alla passione per la qualità, alla continua ricerca di ricette eccellenti e alla capacità di coniugare tradizione e innovazione, è diventata la principale azienda italiana a gestione familiare e leader mondiale nella produzione di pasta di semola e sughi pronti.

Negli anni ‘70 nasce “Mulino Bianco”, specializzata nei prodotti da forno dolci e salati come biscotti, merendine, snack, cereali, torte e fette biscottate fino alla crema spalmabile di recente produzione. Barilla è presente in oltre 100 paesi dove è riconosciuta come simbolo del saper fare italiano e dell’eccellenza nell’ambito agroalimentare e offre lavoro a oltre 8.000 dipendenti. Per verificare tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui.