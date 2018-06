ROMA – L’acquisizione di Monsanto da parte della tedesca Bayer è decisa: il 7 giugno si chiude la partita per un prezzo di 63 miliardi di dollari, secondo quanto ha comunicato la stessa Bayer. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il 63% del mercato delle sementi e il 75% di quello degli agrofarmaci è concentrato nelle mani di sole tre multinazionali con un evidente squilibrio di potere contrattuale nei confronti degli agricoltori, denuncia la Coldiretti.

La stessa nota diffusa dalla Bayer mette in chiaro che il nome Monsanto, come da contratto, sparirà dai radar della comunicazione imprenditoriale. In effetti fino ad oggi il solo nominare Monsanto evoca concetti poco popolari specie in Italia, come Ogm e strapotere delle multinazionali. La soppressione del marchio Monsanto è espressione di una precisa strategia di marketing.