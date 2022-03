Benzina, prezzo medio in aumento di 2 centesimi. Gpl di 7. Quanto peserà la guerra in Ucraina?

E’ ancora presto per dire quanto peserà la guerra in Ucraina nelle nostre tasche. Ma intanto il prezzo medio della benzina è aumentata di due centesimi.

In aumento il costo di benzina, diesel e gas

Il prezzo medio settimanale della benzina, rilevato dal Mite tra il 21 e il 27 febbraio, sfiora al self service 1,870 euro al litro, in rialzo di quasi 2 centesimi. In dettaglio, la verde è salita nel corso della settimana a 1,869 euro al litro, con un rialzo di 1,89 centesimi. Il diesel, sempre nella media nazionale al self service, ha invece superato 1,740 euro al litro, in rialzo in questo caso di 1,81 centesimi. Per il gasolio da riscaldamento l’aumento è di quasi 5 centesimi al litro a 1,565 euro al litro.

Le rilevazioni giornaliere di Quotidiano energia

Secondo le rilevazioni giornaliere di Quotidiano energia, oggi Eni ha ritoccato al rialzo di due centesimi i prezzi raccomandati di benzina e diesel, rivedendo inoltre verso l’alto di sette centesimi i prezzi raccomandati del Gpl. Intanto i prezzi praticati sul territorio, in attesa di recepire gli ultimi interventi, registrano solo lievi assestamenti all’insù.

Più nel dettaglio, in base all’elaborazione di QE dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 1,880 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,878 e 1,890 euro al litro (no logo 1,865). Il prezzo medio praticato del diesel self è a 1,754 euro al litro con le compagnie posizionate tra 1,752 e 1,761 euro al litro (no logo 1,746). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cresce a 2,012 euro al litro con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,954 e 2,092 euro al litro (no logo 1,915). La media del diesel servito sale a 1,891 euro al litro con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,832 e 1,956 euro al litro (no logo 1,795). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,819 a 0,836 euro/litro (no logo 0,814). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in saliscendi e si posiziona tra 1,755 e 1,865 (no logo 1,779), con il valore massimo in salita.