Beppe Grillo: “Reddito universale contro le disuguaglianze o l’Italia finirà come Squid Game”

Reddito universale o l’Italia finirà come Squid Game. Beppe Grillo dal suo blog rilancia il Reddito universale.

“O mettiamo in campo il Reddito Universale o inauguriamo gli Italian Squid Game. Se vinci puoi continuare a vivere”. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, citando la celebre serie tv sudcoreana di Netflix. “130 milioni di persone nel mondo – continua – hanno visto la serie ‘Squid Game’, anzi, 130.000.001 perché l’ho terminata stanotte anche io”.

Il post di Beppe Grillo

“Per chi non la conoscesse – prosegue il garante e cofondatore del M5S – la serie racconta la storia di cittadini indebitati disposti a fare qualsiasi cosa per soldi, incluso mettere a rischio la propria vita. Una storia su coloro che lottano attraverso le sfide della vita quotidiana e vengono lasciati indietro, mentre i vincitori salgono di livello. Una parabola sugli eccessi della nostra società, sulle crescenti insicurezze economiche e disuguaglianze di classe che colpiscono non solo la Corea del Sud, ma l’intero globo”.

“Siamo diventati una società di giocatori, con l’1% di vincitori e un 99% di vinti. Penso che sia ormai chiaro come non sia possibile più uscirne se non con un drastico cambiamento del sistema economico e sociale. Sistema che in Italia di fatto ancora non esiste, mettiamo solo delle toppe, dove serve, come un sarto con un jeans ormai logoro. Con l’aumentare delle disparità di reddito e dell’ascesa tecnologica, che continua a spazzare via posti di lavoro, e con i danni reali e silenziosi che la Pandemia ha portato con sé, cosa ci sarà per i nostri giovani affamati di futuro?”, si chiede Grillo, per il quale “il Reddito di base universale è l’unica soluzione per avere equità, benessere e libertà”.

Beppe Grillo: “I 3 uomini più ricchi d’Italia posseggono il totale delle ricchezze dei 6 milioni di italiani più poveri”

“Dobbiamo affrontare questo tema subito, l’Italia non è immune dal fattore 1%=50%, ci siamo molto vicino, con il patrimonio del 5% più ricco degli italiani che è superiore a tutta la ricchezza detenuta dall’80% più povero. Per farvi capire meglio, nel dettaglio: i 3 uomini più ricchi d’Italia posseggono il totale delle ricchezze dei 6 milioni di italiani più poveri!”, aggiunge. “Possiamo riscrivere un nuovo sistema economico”, insiste Grillo, “che non funzioni solo per i ricchi e i potenti, ma per tutti”.