Black friday: data, le migliori offerte, cosa comprare, elettrodomestici, regali di Natale

Come da tradizione venerdì 26 novembre, il giorno dopo il Thanksgiving americano, torna il Black friday. Nata come usanza statunitense, ormai il Black friday è molto popolare anche in Europa.

L’indagine di Idealo

L’annuale indagine di idealo – portale internazionale di comparazione prezzi – in occasione del Black friday ha riscontrato che il 65,6% degli acquirenti online italiani dice di essere interessato ad acquistare un prodotto durante il prossimo Black friday (“sì”) contro il 55,7% degli Spagnoli, il 49,8% dei Tedeschi, il 44,4% degli Austriaci e il 36,6% dei Francesi.

Quanto spenderanno gli italiani?

Un’analoga indagine condotta da Shopify su più Paesi del mondo attesta che in vista del weekend, l’86% degli italiani prevede di fare acquisti (era l’84% nel 2020) con uno scontrino medio totale che si aggira sui 372 euro a testa e che sale a quota 486 euro per le famiglie con figli e a 411 euro per gli uomini.

Si tratta del più alto livello di partecipazione atteso su scala internazionale, seguito da quello registrato in Spagna (82%), Francia (75%), Germania (65%), Paesi Bassi (61%) e Regno Unito (55%).

L’interesse degli italiani online per gli acquisti durante il Black friday cresce anno dopo anno: lo scorso anno, secondo Idealo, più della metà dei consumatori italiani online (il 58,2%) ha dichiarato di aver acquistato un prodotto online durante il Black friday 2020 e, tra questi, la maggior parte sono giovani.

Tra gli utenti tra 18 e 24 anni, sia uomini che donne, la percentuale è infatti pari al 66,3%. Stessa evidenza per Shopify: i più propensi agli acquisti sono soprattutto i giovani, seguita da quella 35-54 anni (92%) e dagli over 55 (78%).

In particolare, la Generazione Z e i Millennials faranno shopping soprattutto da mobile (66%), tramite App per lo shopping (24%) e social media (17%).

Tra questi, la preferenza è per l’acquisto su Instagram (57%) e Facebook (46%).

Gli italiani hanno, inoltre, imparato a pianificare in anticipo i propri acquisti: il 69,2% dei consumatori online ha dichiarato di prepararsi al Black friday facendo una lista dei prodotti che interessano o prendendo nota dei prezzi dei prodotti che interessano.

I prodotti più attesi

I prodotti di elettronica sono tra i prodotti più attesi durante il Black friday e soprattutto il Cyber monday, il lunedì successivo dedicato alle offerte sui prodotti tecnologici. Se in generale gli smartphone Android sono i più cercati online, in occasione del Black friday e Cyber monday sono i prodotti Apple a registrare un picco di interesse: durante lo scorso Black friday, ad esempio, le ricerche online di prodotti Android sono state solo di poco superiori rispetto a quelli iOS, +24,6% contro una media di oltre il +71,1%4.

Tra i prodotti di elettronica che gli italiani stanno tenendo d’occhio online figura l’ultimo nato in casa Apple, l’iPhone 13, presentato lo scorso 14 settembre e, in particolare, la versione Pro.

A seguire l’iPhone 12 e due smartphone Android, lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G e il Samsung Galaxy A52s.

Anche le console di gioco sono tra i prodotti più “attesi” durante le prossime giornate di sconti e promozioni: l’interesse online verso questi prodotti, infatti, è aumentato del +50,4% nell’ultima settimana ed in particolare è la Microsoft Xbox Series X ad essere la più cercata, con un boom di interesse del +334,2%.

Segue la Sony PlayStation 4 (PS4) Slim che fa registrare una crescita di interesse del +125,0%. Si acquista anche abbigliamento e prodotti beauty.

Gli elettrodomestici

Tra le offerte più attese figurano ai primi posti quelle sugli elettrodomestici, in linea con le ultime indagini che hanno evidenziato il forte desiderio degli italiani di rinnovare la propria casa e sostituire i vecchi elettrodomestici con nuovi modelli di ultima generazione.

Tra i prodotti più cercati online nell’ultima settimana figurano, infatti, le Macchine per il caffè espresso (+66,3%), i Robot da cucina (+50,0%), i Forni (+38,6%), le Asciugatrici (+35,3%), le Lavastoviglie (+28,9%), le Macchine da caffè a capsule (+25,8%), gli Asciugacapelli (+23,3%) e le Macchine da caffè a cialde (+22,2%).

Il prodotto che nella categoria elettrodomestici ha fatto registrare la più alta percentuale di crescita di interesse, segnala Idealo, è la Macchina per caffè espresso in capsule De’ Longhi Nescafé Dolce Gusto.

I regali di Natale

Il 35,4% degli italiani che prevedono di acquistare online un prodotto durante il Black friday ha dichiarato di voler acquistare regali di Natale.

Tra i prodotti più cercati online i Lego (+32,3%) ma anche l’abbigliamento sportivo per bambini e ragazzi come il set felpa e pantalone Adidas Trefoil Hoodie o la giacca imbottita Nike Sportswear U Nsw Filled Jacket.

E per gli appassionati di fotografia e musica il Black friday è il momento migliore per regalarsi il prodotto tanto desiderato come una Macchina fotografica Reflex, il cui interesse online nell’ultima settimana è aumentato del +51,5%, un Drone (+32,0%) o un Giradischi (+33,9%).

Secondo una ricerca promossa da Sitecore, azienda che si occupa di software di gestione dell’esperienza digitale, il 40% degli italiani con meno di 44 anni effettuerà gli acquisti di Natale prevalentemente o totalmente online e il 73% di essi prevede di acquistare almeno un regalo durante il prossimo Black friday.

Benessere mentale e cura di sé sono le loro priorità, il 51% che cita l’effetto “terapeutico” del comprare un regalo per se stesso e il 35% che vorrebbe regalarsi un viaggio quest’anno.