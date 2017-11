ROMA – Domani, 24 novembre, arriva l’attesissimo Black Friday, il venerdì nero che per gli americani coincide col giorno dopo il Ringraziamento e con l’inizio delle periodo natalizio. E’ il giorno della corsa agli sconti che da alcuni anni è sbarcata anche in Italia. Ma come fare ad orientarsi in vista della sbornia di acquisti? Dai telefoni ai libri, dai mobili all’abbigliamento ecco cosa sarà oggetto di selvaggi saccheggiamenti da parte dei consumatori.

Innanzitutto è bene sapere che è inutile accalcarsi alle casse entro venerdì sera. Dopo il Black Friday verrà infatti il Grey Saturday, un’altra giornata di super sconti e pure più sicura. E poi il Cyber Monday, dedicata agli smartphone et similia. Ci sono store online che addirittura hanno applicato ribassi per l’intera settimana. Quindi, calma e sangue freddo.

Amazon – Nel centro di Amazon Italia a Castel San Giovanni (Piacenza) sarà davvero un venerdì nero perché i lavoratori hanno deciso di scioperare proprio in quello che dovrebbe essere il giorno di maggiori consegne. Da lì passano libri, prodotti tecnologici e tutto quello che, quotidianamente, vende il colosso americano del commercio online. E’ probabile che con lo sciopero le consegne slittino al giorno dopo. Chi è cliente Prime, però, può approfittare delle offerte lampo con un’anteprima che consente di visualizzare e acquistare il prodotto con 30 minuti di anticipo rispetto agli altri.

Ecco una carrellata di prodotti in offerta selezionati per categorie:

Cellulari e Accessori

Casa e Cucina

Cura della persona

Elettronica

Informatica

Fai da te

Giochi e giocattoli

Prodotti per animali

Sport e tempo libero

Videogiochi

Mediaworld – Il Black Friday di Mediaworld, nella giornata del 24 novembre 2017, sarà sia nel negozio online sia in quelli fisici della catena. Solitamente c’è sempre uno smartphone ed un televisore (oggi, 23 novembre, propone Lg Oled TV 4K), ma anche promozioni in ambito videogames (occhio alle console).

Trony – Offre il 25% di sconto sui suoi prodotti purché l’acquisto sia superiore ai 499 euro.

Euronics – 50 articoli al giorno al 50% di sconto da oggi (23 novembre) fino al giorno del cyber monday (27 novembre)

Unieuro – Per chi è a caccia di elettrodomestici sappiate che anche Unieuro aderisce con una campagna di offerte lampo online, simile nella strategia a quella di Amazon. Ma ha adottato anche una campagna chiamata “100 sfumature di Black Friday”, con sconti nei negozi già dal weekend precedente.

Ikea – Archiviata in fretta l’eliminazione dai mondiali, anche nel colosso svedese dell’arredamento si possono fare affari, con più di 150 prodotti in offerta dal 24 al 26 novembre.

Viaggi e Vestiti – Anche i negozi di vestiti propongono sconti per il Black Friday: ad esempio Zalando, Asos e Zara. Le ragazze possono tenere d’occhio le offerte di Sephora, i viaggiatori quelle di eDreams e Ryanair.