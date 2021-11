Black Friday, tutte le truffe da evitare: dalle offerte in scadenza al prezzo barrato

Il Black Friday è il giorno delle grandi occasioni per i consumatori perché è possibile acquistare prodotti a prezzi molto scontati ma occhio alle truffe. Infatti ci sono dei truffatori che ne approfittano per far cadere in trappola i consumatori. Andiamo a vedere le truffe nelle quali potete imbattervi sul web.

Black Friday, la truffa del prezzo barrato

Come scrive Il Corriere della Sera, una delle truffe più popolari è quella del prezzo barrato. In cosa consiste? Può accadere che venga inserito nel cartellino o nell’offerta online un prezzo iniziale più alto di quello reale. Quindi il consumatore crede di risparmiare molto ma in realtà sta acquistando il prodotto a quello che è sempre stato il suo prezzo di mercato.

Black Friday, la truffa delle offerte in scadenza

Un’altra truffa è quella delle offerte in scadenza. Cioè far credere al consumatore che quel prezzo verrà offerto solo per poche ore quando in realtà non è così. Ci sono presunte offerte in scadenza che in realtà restano valide per settimane o addirittura per un mese. Anche questo è un comportamento commerciale scorretto perché si forza il consumatore a comprare immediatamente un prodotto. Ma lo si fa con l’inganno.

Queste e tante altre accortezze vanno tenute presenti per districarsi in quella giungla di offerte commerciali che è il Black Friday.