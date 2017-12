Bollette, benzina, tariffe….2018 ci costa mille euro a famiglia

ROMA – Bollette della luce, benzina, pedaggi autostradali, ma anche oggetti di uso quotidiano (per la casa o per la scuola, ad esempio): tutto questo costerà in media 952 euro in più per ogni famiglia italiana nel 2018. Il conto lo ha fatto l’Adusbef, una delle più note associazioni di consumatori.

Luigi Grassia su La Stampa entra nel dettaglio di queste spese:

l’Adusbef punta il dito sulle «bollette della luce destinate ad aumentare per 22 milioni di famiglie su 29 milioni totali dal 1° gennaio, a causa di una riforma delle tariffe che penalizza gli utenti con minori consumi». Elettricità e metano ci costeranno 68 euro in più e l’acqua 45 euro in più. L’associazione calcola poi rincari medi di 25 euro per le assicurazioni auto, +40 sui pedaggi autostradali, +97 sugli altri costi di trasporto, +49 la Tari, +156 euro le tariffe professionali e artigianali, +55 euro i ticket sanitari, +18 le tariffe postali e +38 euro i costi bancari.

Ecco cosa ha detto Elio Lannutti, presidente dell’associazione: