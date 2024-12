Bollette del gas, stangata in arrivo. Perché questo inverno potrebbe essere il più caro di sempre

Le famiglie italiane si preparano a un inverno che potrebbe essere il più oneroso di sempre per le bollette del gas. Le cause principali sono le tensioni geopolitiche in Russia e Medio Oriente, che incidono sui mercati energetici globali, e un calo delle scorte europee. Secondo Bloomberg Intelligence, nel primo trimestre del 2025 il prezzo del gas potrebbe superare i 50 euro al megawattora, un netto aumento rispetto ai 34 euro registrati a inizio 2024.

Il contesto geopolitico e l’impatto sui prezzi

Nonostante l’Unione Europea abbia raggiunto per il secondo anno consecutivo l’obiettivo di stoccaggio del gas al 90% con settimane di anticipo rispetto alla scadenza del 1 novembre, la situazione è peggiorata. La piattaforma Gas Infrastructure Europe ha infatti segnalato una riduzione delle scorte all’83%, mettendo in allarme i consumatori europei.

Simulazioni per le famiglie italiane

Un’analisi condotta dal think tank italiano “Ecco” prevede aumenti significativi nelle bollette del gas, basandosi su tre abitazioni tipo (di 38, 70 e 110 metri quadrati) situate a Milano, Roma e Palermo. È importante notare che le simulazioni si riferiscono a case di classe energetica G, che rappresentano quasi il 30% degli attestati di prestazione energetica in Italia. Gli aumenti saranno più contenuti per chi vive in abitazioni con classi energetiche superiori.

Milano : per una casa di 70 mq, una famiglia spenderà circa 1.400 euro tra novembre 2024 e marzo 2025, con un aumento del 20% rispetto al periodo 2022-2023 (+232 euro). Per una casa di 110 mq, i costi supereranno i 2.100 euro.

: per una casa di 70 mq, una famiglia spenderà circa 1.400 euro tra novembre 2024 e marzo 2025, con un aumento del 20% rispetto al periodo 2022-2023 (+232 euro). Per una casa di 110 mq, i costi supereranno i 2.100 euro. Roma : l’aumento sarà più marcato. Una famiglia con una casa di 70 mq spenderà circa 430 euro in più rispetto all’inverno 2022-2023 e 635 euro in più rispetto al periodo pre-crisi del 2019-2020.

: l’aumento sarà più marcato. Una famiglia con una casa di 70 mq spenderà circa 430 euro in più rispetto all’inverno 2022-2023 e 635 euro in più rispetto al periodo pre-crisi del 2019-2020. Palermo: qui l’incremento sarà più contenuto: tra i 50 e i 210 euro per una casa di 70 mq rispetto al 2022-2023. Per una casa di 110 mq, l’aumento rispetto al 2019-2020 arriverà fino a 420 euro.

Incrementi per i clienti in servizio di tutela

L’Autorità per l’Energia (Arera) ha segnalato ulteriori aumenti per i clienti in servizio di tutela. A novembre 2024, il prezzo di riferimento è salito a 122,15 centesimi di euro per metro cubo, con un incremento del 4,6% rispetto a ottobre. Questi aumenti, causati dall’aumento dei prezzi all’ingrosso, influiscono direttamente sulla spesa per la materia prima.