Bollette, come consumare meno e affrontare il caro energia

Bollette alle stelle, bisogna consumare meno. Ma come? Ecco i consigli utili suggeriti dal nuovo “Piano di risparmi”, il decreto firmato il 6 ottobre dal ministro Roberto Cingolani.

In sintesi: tetto a 19 gradi, termosifoni posticipati di otto giorni, partenza “a fasce” (Milano il 22 ottobre, Roma l’8 novembre), eccezioni per ospedali, asili, piscine, saune e alcune attività industriali e artigianali.

E, soprattutto, riduzione di un’ora al giorno del riscaldamento. Servirà? Quanto servirà? Risponde l’ENEA, l’ente pubblico di ricerca italiano che dal 1952 opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie. “Sì, servirà. Stimiamo un risparmio di 2,7 miliardi di metri cubi di gas”. Un aiuto comunque importante nella lotta al caro-bollette.

DIECI PICCOLI CONSIGLI DI OGNI GIORNO

1) Riscaldamento ridotto a 19 gradi. Fa risparmiare circa 180 € all’anno.

2) Doccia. Sono sufficienti 5 minuti e 3 gradi in meno. Risparmio di 252€.

3) Fornelli. Abbassare il fuoco dopo l’ebolliziome. Risparmio di almeno 12/13 €.

4) Lavatrice. Meglio un lavaggio ogni due giorni anziché uno. Risparmio di 52 euro.

5) Lavastoviglie. Idem, un lavaggio ogni due giorni. Risparmio di 75 €. Almeno.

6) La spina. Va staccata quando (esempio) la lavatrice non è in funzione. 2€.

7) Frigorifero. Impostarlo in modalità “basso consumo” per 15 giorni. Altri 2€.

8) Tv, decoder, DVD. Non vanno lasciati in stand by. Risparmio di 4/5 euro.

9) Forno. Ridurre il tempo di accensione. Risparmio di 14 euro.

10) Lampadine. Un’ora in meno al giorno (13%). Risparmio di 12 euro.

ALTRI SUGGERIMENTI PREZIOSI CONTRO IL CARO BOLLETTE

INFISSI – Se vecchi disperdono un buon 30% di calore, urge cambiarli.

LA STUFA – Si può risparmiare anche il 40%. Va . E oltre i prezzi no a ruba. Ma sono subentrati “danni collaterali: non è facile trovare una buona stufa sul mercato e le quotazioni del pellet sono salite. E oltre ai prezzi pazzi c’è il rischio truffa. Occhio ai falsi venditori! Occhio alle compravendite sulle piattaforme!

LUCI A LED – Le lampade a led durano di più e fanno risparmiare il 95%. Oltretutto sono una soluzione sostenibile per l’ambiente.

ELETTRODOMESTICI – Vanno preferiti quello di classe A. Garantiscono un ottimo risparmio energetico. Hanno tecnologie avanguardistiche.

LA CALDAIA – Quella a condensazione è vantaggiosa . Consente di risparmiare fino al 30% rispetto alla vecchia caldaia.

POMPA DI CALORE – È una tecnologia innovativa ed ecofriedly che utilizza l’energia termica proveniente da fonti rinnovabili esterne come l’aria, l’acqua, il sottosuolo. Risparmi di gas dal 30 al 60%.