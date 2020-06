Bollette, dal primo luglio +3,3% luce e -6,7% gas

ROMA – Capitolo bollette: dal primo luglio scende il gas, sale invece la luce.

Il costo del metano scenderà del 6,7%, mentre quello dell’elettricità registrerà un rimbalzo del 3,3%.

A stabilirlo è stata l’Arera, l’Autorità per l’energia e l’ambiente.

Autorità che “nel consueto aggiornamento trimestrale ha dovuto fare i conti da una parte con i primi segnali di ripresa dei mercati all’ingrosso”.

“Le misure di contenimento dell’epidemia, riducendo la domanda elettrica, hanno contribuito ad aumentare il fabbisogno di risorse per il dispacciamento” spiega l’Arera.

L’autorità poi precisa di essere comunque al lavoro per “completare alcune analisi, nell’ambito delle attività di monitoraggio dei mercati che le competono, per meglio valutare l’aumento dei costi, anche tenendo conto dell’assetto strutturale del sistema elettrico nazionale”.

La nota del Codacons

Se da un lato le tariffe del gas scendono del -6,7%, dall’altro quelle della luce aumentano del +3,3%.

Tutto questo proprio nel periodo estivo, ossia quando crescono i consumi elettrici degli italiani per condizionatori e impianti di climatizzazione.

Lo afferma il Codacons in una nota.

Con le nuove tariffe che scatteranno dal prossimo 1 luglio gli utenti si ritrovano inoltre a pagare su ogni bolletta del gas addirittura il 49,17% di tasse (imposte e oneri di sistema) e il 39,13% sull’elettricità, con una tassazione in forte crescita sul trimestre precedente.

Questo significa che nel 2020 ogni famiglia pagherà 495 euro di tasse sul gas e 194 euro sulla luce.

“Tutto ciò in un momento in cui milioni di nuclei, a causa della crisi legata al coronavirus, si ritrovano in grandi difficoltà economiche e fanno fatica a pagare le utenze domestiche – afferma il presidente Carlo Rienzi – Per tale motivo il Codacons ha presentato una istanza a Governo e Arera, affinché siano eliminati gli oneri di sistema sulle bollette di luce e gas almeno per tutto il 2020, allo scopo di alleggerire la spesa energetica delle famiglie e sostenere i nuclei in difficoltà”. (Fonte: Ansa).