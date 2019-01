ROMA – Per i veicoli con più di vent’anni di età, la legge di bilancio appena licenziata, prevede il dimezzamento del bollo auto: si pagherà il 50% della tassa, condizione un po’ meno vantaggiosa del forfait che è rimasto in vigore fino al 2015.

A beneficiarne saranno solo le auto di più di vent’anni cui sia stato rilasciato l’attestato di interesse storico e collezionistico – segnala Il Sole 24 Ore – dagli enti abilitati dall’articolo 60 del Codice della strada (Asi, Fmi e i registri Italiano Alfa Romeo, Italiano Fiat e Storico Lancia) e regolarmente annotato sulla carta di circolazione.

Tuttavia, in attesa di un quadro normativo più chiaro, resta il dubbio su come la nuova disposizione possa convivere con le leggi regionali in materia che avevano mantenuto agevolazioni per i veicoli ultraventennali anche dopo l’abolizione della tassa forfettaria precedente. Sembra che il nuovo bollo auto si applicherà anche ai veicoli adibiti a usi professionali.