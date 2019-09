Bonifico in Europa (Sepa): per pagare non serve domicilio sul territorio nazionale

ROMA – La possibilità di pagare tramite bonifico SEPA non può essere subordinata al requisito del domicilio sul territorio nazionale. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che contesta una una clausola contenuta nelle condizioni generali dell’impresa ferroviaria tedesca Deutsche Bahn, secondo la quale i biglietti prenotati sul suo sito internet possono essere pagati con questo schema di addebito diretto solo a condizione di disporre di un domicilio in Germania.

Secondo i giudici di Lussemburgo, il regolamento Ue sui bonifici e gli addebiti diretti in euro osta a una clausola contrattuale di questo tipo. Il regolamento Ue, infatti, intende consentire ai consumatori di utilizzare, ai fini di un pagamento mediante addebito diretto, un solo e medesimo conto per qualsiasi operazione all’interno dell’Unione riducendo così i costi.

Secondo la Corte Ue, nulla impedisce a Deutsche Bahn di ridurre i rischi di abuso o mancato pagamento, prevedendo che la consegna o la stampa dei biglietti sia possibile solo dopo il momento in cui esso ha ricevuto conferma dell’incasso effettivo del pagamento. Il caso era stato sollevato da Verein für Konsumenteninformation, l’associazione austriaca per l’informazione dei consumatori, davanti ai tribunali in Austria, che hanno investito della questione la Corte Ue. (fonte Agi)