ROMA – Il super bonus casa con sconto fiscale del 110% sulle ristrutturazioni degli immobili è da intendersi esteso anche per le seconde case.

Quelle però in condominio, restano cioè escluse ville e villette unifamiliari che non siano registrate come abitazione principale.

Ora, l’estensione della misura che consente, lo ripetiamo, di fare i lavori praticamente gratis (e con bancabilità e cedibilità alle imprese senza dover aspettare 5 rimborsi annuali), si desume dalla lettera del testo del provvedimento.

Nel senso che le seconde case possono accedere all’agevolazione per le spese sostenute dal condominio.

Resta un dubbio interpretativo, segnalato dal Sole 24 Ore.

“Da chiarire – ma questo è un dubbio più generale – se nella detrazione al 110% rientrino anche i lavori previsti dall’ecobonus tradizionale fatti nella singola unità abitativa e agganciati al lavoro condominiale “trainante” su cappotto termico o sostituzione della caldaia”. (fonte Sole 24 Ore)

.