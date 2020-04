Bonus straordinario fino a 160 euro al mese per ogni figlio fino a 14 anni

ROMA – Un altro pezzo di sostegno economico alle famiglie: il ministro Bonetti ha annunciato un bonus mensile straordinario per ciascun figlio fino a 14 anni. Un assegno mensile in base al reddito che arriva a 160 euro.

“Nel prossimo decreto ‘Cura Italia’ di aprile ho voluto proporre questa misura, ovvero un assegno straordinario per tutti i figli. Si tratta di estendere quell’assegno di natalità che abbiamo introdotto nella legge di bilancio solo per i nuovi nati 2020 a tutti i minori di 14 anni. Nella mia proposta l’assegno è calibrato a seconda del reddito Isee: 160 euro al mese per ogni figlio per redditi fino a 7000 euro di Isee, 120 euro tra i 7 e i 40mila di reddito Isee e 80 euro per i redditi superiori”. Lo ha detto la ministra per la famiglia Elena Bonetti a Radio In Blu.

In pratica il bonus bebè 2020 che sinora spettava solo ai nuovi nati, in base a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, verrebbe esteso praticamente a tutte le famiglie italiane con figli fino a 14 anni.

“Ora d’aria per i bimbi? E’ il parere dei medici”

“Ci dobbiamo affidare alle valutazioni precise e rigorose del comitato tecnico scientifico al quale ieri ho chiesto io, con la sottosegretaria Zampa e il professor Villani che è il presidente della società di pediatria, un parere in merito all’opportunità di prevedere per le giovani generazioni, per i bambini e per i giovani, di ricominciare a svolgere qualche forma di attività all’aria aperta in modo graduale, regolamentato, ordinato”. (fonte Ansa)