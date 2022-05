Bonus 200, a chi, come e quando: tutto quello da sapere per lavoratori e pensionati (foto Ansa)

Arriva il bonus da 200 euro, una tantum, per i lavoratori con un determinato reddito. La misura è contenuta nel decreto legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri. A chi, come e quando: andiamo a spiegarlo di seguito.

Bonus 200 euro per lavoratori e pensionati: come verrà pagato

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che prevede un bonus di 200 euro, una tantum, per i lavoratori con reddito fino a 35mila euro e per i pensionati. Come verrà pagato questo bonus? Lo ha spiegato Mario Draghi in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni sono riportate da Adnkronos.

“Sui pensionati non c’è molta difficoltà a capire come lo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro ad erogarlo, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile. Non è che anticipano e non lo vedono più o lo rivedono dopo un anno, ma vengono ristorati al primo pagamento utile”.

Questo bonus da 200 euro, una tantum, serve per aiutare i lavoratori, dipendenti e autonomi, ed i pensionati con redditi bassi. Come detto, la misura è contenuta nel decreto Aiuti approvato nelle ultime ore dal governo Draghi.

Bonus 200 euro per lavoratori e pensionati, da chi verrà erogato

Questo contributo, dovrebbe raggiungere 28 milioni di famiglie. Ai pensionati, verrà erogato dall’Inps (dovrebbe arrivare nel corso del mese di luglio). Ai lavoratori dipendenti, dovrebbe arrivare direttamente in busta paga. Quindi in questo caso ci penseranno i datori di lavoro. Quando? Tra giugno e luglio. Gli autonomi potranno attingere da un apposito fondo che verrà creato a breve.

Questa misura è valida per i lavoratori con un reddito annuo inferiore ai 35mila euro. E’ un aiuto per contrastare i rincari registrati in diversi settori. Questa misura va ad aggiungersi al taglio previsto per il 2022 dello 0,8% dell’aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno una retribuzione sotto la stessa soglia, cioè fino alla già citata cifra di 35mila euro.