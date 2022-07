Bonus 200 euro arriverà anche dopo le dimissioni di Mario Draghi

Il bonus di 200 euro arriverà anche dopo le dimissioni di Mario Draghi e la caduta del suo esecutivo? La risposta è sì: il bonus di 200 euro di luglio arriverà.

E l’estensione?

L’unica conseguenza che potrebbe scaturire dalla crisi è la mancata estensione del bonus in questione. Il governo aveva infatti ipotizzato la possibilità di estendere il contributo anche ai mesi di agosto e settembre. Ora resta da vedere cosa succederà.

Il rinnovo del bonus 200 euro dovrebbe rientrare nel decreto Aiuti bis, il provvedimento, al centro del confronto tra il presidente del Consiglio dimissionario, Mario Draghi, e le parti sociali della settimana scorsa, sarà portato avanti nonostante le dimissioni del premier.

Bonus 200 euro già arrivato ai pensionati

Inoltre il bonus è già arrivato ad alcune categorie tra i beneficiari come i pensionati che lo hanno ricevuto con il cedolino di luglio 2022, e potrebbe essere già arrivato anche per qualche lavoratore dipendente, nonostante la maggior parte lo riceverà con lo stipendio di luglio tra fine mese e l’inizio di agosto. L’erogazione è prevista a luglio anche per i beneficiari del reddito di cittadinanza e i lavoratori domestici.