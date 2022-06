Bonus 200 euro, chi non lo riceve a luglio lo avrà ad ottobre: le regole per disoccupati e stagionali (Foto Ansa)

Chi non riceverà il bonus 200 euro a luglio, lo avrà ad ottobre. Lo prevede la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 pubblicata dall’Inps per l’erogazione del contributo una tantum disposto dal Decreto Aiuti per i redditi fino a 35mila euro.

Bonus 200 euro, chi lo riceve a luglio

Il bonus di 200 euro sarà liquidato a luglio, in modo automatico, ai dipendenti e pensionati, ai nuclei beneficiari di Rdc e ai lavoratori domestici che però sono chiamati a presentare la domanda (entro il 30 settembre).

Potranno ricevere il contributo una tantum di 200 euro i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato, titolari di uno o più rapporti di lavoro, ai quali spetti il diritto all’esonero contributivo dello 0,8% previsto per i redditi fino a 35mila euro lordi annui.

Il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, di accompagnamento alla pensione e di Reddito di cittadinanza (per i nuclei con Rdc c’è una indicazione specifica).

Bonus 200 euro, a ottobre disoccupati e stagionali

A ottobre 2022 verrà invece erogato ai titolari di Naspi, Dis-Coll, ai beneficiari di disoccupazione agricola ed ex indennità Covid 2021 e anche ai lavoratori delle altre categorie chiamate a presentare domanda, tra cui i collaboratori e gli stagionali.

Per queste categorie, il termine delle domande è il 31 ottobre.

Bonus 200 euro, l’autodichiarazione

L’autodichiarazione, si legge ancora nella circolare Inps non è necessaria per i dipendenti pubblici i cui servizi di pagamento delle retribuzioni siano gestiti dal sistema informatico del Mef. Beneficeranno d’ufficio del bonus, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti che risultino titolari di pensione, assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di accompagnamento alla pensione; sempre con reddito non superiore a 35 mila euro.

Dovranno, invece, presentare domanda all’Inps entro il 31 ottobre 2022 i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; gli stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo; gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, sempre con reddito non superiore a 35 mila euro. Gli autonomi occasionali privi di partita Iva e gli incaricati di vendite a domicilio.

Per i lavoratori domestici assicurati presso la Gestione dell’Inps, le istanze potranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2022. Per i nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza sarà stanziata la somma maggiorando la rata di luglio, qualora i membri del nucleo non abbiano già beneficiato dello stesso contributo in quanto appartenenti alle altre categorie destinatarie del bonus.