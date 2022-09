Bonus 2022, dai trasporti alla casa quello che devi sapere

Di questi tempi, è bene risparmiare ovunque sia possibile. Lo Stato agevola i cittadini grazie a molteplici bonus che renderanno le esperienze di acquisto più sostenibili. Quali sono quelli principali e quali rimarranno in vigore nel 2023?

Bonus elettrodomestici

Riconfermato per il 2023 e fino al 2024, permette l’acquisto di grandi elettrodomestici in promo di classe A+ o superiore (o A, nel caso dei forni) usufruendo di una detrazione IRPEF del 50% su un importo massimo di 10.000 euro per quest’anno e 5.000 euro per i prossimi due anni. Per richiederlo, basta annotare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

Bonus casa e idrico

Ancora per tutto il 2023 e fino al 2024, chi intende ristrutturare casa può godere di una detrazione IRPEF del 50% fino a un importo massimo di 96.000 euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione edilizia. Per installare nuovi rubinetti che limitano il flusso d’acqua entro 6-9 litri al minuto e nuovi sanitari a scarico ridotto, è previsto un bonus di 1000 euro sulla piattaforma dedicata. Bisognerà annotare le spese effettuate e compilare il Modello Esercente Bonus Idrico fornito dal Ministero della Transizione Ecologica.

Bonus scuola

Per capire se si potrà usufruire di questa agevolazione anche per l’anno scolastico 2022-2023, bisognerà consultare i bandi delle diverse regioni di residenza, poiché variano di caso in caso. Alcune regioni, tra cui Lombardia, Emilia Romagna e Campania, hanno già riconfermato il bando, che prevede un rimborso per l’acquisto dei libri scolastici in base al proprio ISEE e in alcune regioni in base all’età.

Bonus cultura

I ragazzi nati nel 2003, registrandosi sul sito web 18app con lo SPID o la carta d’identità elettronica, possono richiedere il Bonus Cultura di 500 euro fino a febbraio 2023. Potrà essere utilizzato per musei, concerti, spettacoli, acquisto di libri, corsi di lingua straniera e molto altro. Per i nati nel 2004, invece, bisognerà attendere le nuove disposizioni per capire se il bonus sarà rinnovato.

Bonus benzina

Il decreto che ha introdotto il bonus benzina è stato prorogato per ora fino a gennaio 2023, tempo limite per effettuare la richiesta ma non per usufruire dell’agevolazione. Inoltre, l’estensione prevede che questo bonus di 200 euro sia ottenibile non più solo dai lavoratori dipendenti, ma anche da studi professionali, volontari e terzo settore.

Bonus psicologo

L’importo di questa agevolazione sulle sessioni di psicoterapia dipende dall’ISEE: 600 euro per un reddito inferiore ai 15.000; 400 euro per un reddito superiore ai 15.000 ma inferiore ai 30.000; 200 euro per un reddito tra i 30.000 e i 50.000. La scadenza è il 24 ottobre, ma a seconda delle graduatorie e nei limiti degli importi previsti, sarà utilizzabile anche nel 2023.