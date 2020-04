ROMA – “I 600 euro li porteremo a 800 euro, tutti li avranno”, se ne avranno diritto. Lo conferma il sottosegretario dell’Economia Pier Paolo Baretta a Radio24, in merito al bonus previsto dal decreto Cura Italia per autonomi e partite Iva.

Sui lavoratori agricoli e stagionali, Baretta sottolinea che i voucher ora “sarebbero stati utili in questo momento, ora bisognerà trovare uno strumento analogo”.

Percettori di reddito di cittadinanza ai lavori utili

Il sottosegretario è anche “abbastanza disponibile” rispetto alla proposta, lanciata dalla leader di Fdi Giorgia Meloni, di affrontare l’emergenza del lavoro nei campi impiegando i percettori del reddito di cittadinanza.

Baretta, ospite di 24 Mattino su Radio24, non nega che potrebbe essere una strada percorribile ma precisa: “Non tanto per il reddito di cittadinanza” quanto in modo che “tutti coloro che hanno avuto una sovvenzione pubblica possano essere utili”.

“Non con una spirito di rivalsa, solo con l’idea che abbiamo bisogno di personale. Non avrei obiezioni nel farlo se serve in una situazione di emergenza”. (fonte Agi)