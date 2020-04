ROMA – Il bonus da 600 euro destinato ai lavoratori autonomi sarà erogato per il mese di aprile in automatico, con importo aumentato a 800 euro.

Per maggio, stesso importo, ma assegnazione selettiva, cioè non in automatico ma con esclusione delle attività nel frattempo riaperte.

L’automaticità dell’erogazione è uno dei punti qualificanti del decreto aprile in via di definizione: in pratica l’Inps ad aprile considera la stessa platea di beneficiari individuata per la prima tranche del sostegno, quello che cambia è solo un assegno più pesante, 800 invece che 800 euro.

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico ha fornito il dettaglio della misura: accolte 3,5 milioni di domande su 4,4 milioni.

Inps ha analizzato nel dettaglio 2,7 milioni di bonus pagati dal 14 al 20 aprile, per una spesa complessiva di 1,6 miliardi.

La quota più consistente ha interessato i lavoratori autonomi (68,6%) e i dipendenti a tempo determinato dell’agricoltura (16%), le partite Iva e i Cococo (10,6%), gli stagionali del turismo (4,1%), i lavoratori dello spettacolo (0,7% ma la platea è di gran lunga inferiore alle altre). (fonte Sole 24 Ore)