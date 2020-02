Bonus asilo nido 2020. Chi ne ha diritto e come fare domanda

ROMA – Bonus Nido 2020, domande al via: il contributo sale fino a 3mila euro. Un bonus che quest’anno mette in palio fino a 520 milioni di euro di contributi, 190 milioni in più rispetto al budget 2019. L’Inps ha pubblicato la circolare con le nuove istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle rette.

Il bonus cresce fino a 3.000 euro annui (272,72 al mese) per i nuclei familiari con “Isee minorenni”, ovvero non superiore ai 25mila euro, si passa poi a un tetto di 2.500 euro (227,27 al mese) per i nuclei con Isee compreso tra 25 e 40mila euro, e si arriva fino a 1.500 euro per le famiglie con Isee sopra i 40mila euro. Il bonus è riconosciuto in undici mensilità sulla base delle domande presentate dai genitori. L’importo minimo è di 136,37 euro mensili, che vengono pagati dal mese di presentazione della domanda.

Come spiega Il Sole 24 Ore, i rimborsi possono essere incassati su conto corrente bancario o postale, oppure su card prepagata con Iban.

Bonus asilo nido, come fare domanda.

Sono tre i canali previsti dalla circolare Inps per la presentazione delle domande. Il primo è direttamente sul sito web dell’Istituto, cui si accede con il Pin Inps, una identità Spid o una carta nazionale servizi (Cns). Il secondo è il contact center, che si può chiamare da telefono fisso al numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare al numero 06.164164, a pagamento e se in possesso di Pin. Terza via i Patronati, tramite i servizi telematici offerti in queste sedi anche senza Pin. Via semplificata per i genitori che hanno già ricevuto il Bonus Nido nel 2019 (con almeno una mensilità pagata tra settembre e dicembre), in questo caso la domanda verrà precompilata sulla base delle informazioni già date all’Inps. (Fonte Il Sole 24 Ore).