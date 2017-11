ROMA – Il bonus bebè sarà per sempre ma l’assegno per i nuovi nati sarà più leggero. La commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento alla manovra che rende strutturale il bonus che varrà però solo per il primo anno di età del bambino o per il primo dopo l’adozione (e non più per tre anni).

Per il 2018 saranno corrisposti alle famiglie 80 euro al mese, fino a 960 euro nel caso di nati a gennaio, mentre dal 2019 in poi l’assegno sarà di 40 euro al mese, per un massimo di 480 euro l’anno. Resta a 25.000 euro la soglia Isee per accedere.

Un esempio: la famiglia di un bimbo nato a settembre 2018 con ISEE inferiore ai 25.000 euro annui, dopo aver fatto regolare richiesta, potrà ricevere il bonus mensile di 80 euro per 4 mesi (settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018) e dal 2019 diventeranno 40 euro al mese fino a settembre dello stesso anno.