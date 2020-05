Bonus bici, come si riscuote (Ansa)

ROMA – Il bonus bici da 500 euro si applica anche alle bici con pedalata assistita, ai monopattini normali ed elettrici, a hoverboard e monowheel (non per lo scooter elettrico): resta da capire meglio è come ottenere questo contributo statale.

Perché il sistema di erogazione non è stato ancora definito.

Il ministro De Micheli ne ha però anticipato le modalità: verrà creata a breve una piattaforma online dedicata, accessibile per acquirente e venditore.

L’acquirente dovrà caricare, oltre ai propri, i dati dello scontrino che attesta l’acquisto: una volta acquisiti, il bonus (che vale il 60% della spesa per un massimo di 500 euro) viene accreditato.

In alternativa, sarà il venditore che sconterà direttamente il prezzo di acquisto, poi penserà lui a inserire sulla piattaforma online i dati dello scontrino per vedersi accreditati i 500 euro.

Il ministro assicura che il bonus sarà retroattivo fino al 4 maggio scorso.

Ricordiamo che tra i criteri di assegnazione quello più importante è la residenza: bisogna cioè risiedere in una città con più di 50mila abitanti.

“Possono usufruirne invece i pendolari che abitano nei comuni della cintura delle grandi città metropolitane”, segnala Repubblica. (fonte Repubblica)