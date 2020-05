Fase 2, in arrivo bonus da per bici e monopattini. E voucher per le vacanze in Italia (foto ANSA)

ROMA – Acquisti di biciclette, spese per i centri estivi, voucher per le vacanze in Italia.

Si moltiplicano, nel decreto con le nuove misure economiche in arrivo la prossima settimana, i bonus destinati a famiglie e imprese per far fronte all’emergenza coronavirus.

Per accompagnare la Fase 2 e tentare una spinta alla ripresa, il governo studia anche un raddoppio per ecobonus e sismabonus una volta che saranno ripartiti tutti i cantieri, anche per le ristrutturazioni dei privati.

E lo sconto, come indicato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, potrebbe salire fino al 120%.

I lavori privilegiati potrebbero essere in particolare quelli sull’isolamento termico degli edifici e sul rinnovo degli impianti di riscaldamento a gasolio dei condomini, che però ‘trascinerebbero’ con sé anche gli altri interventi – come la sostituzione di finestre o caldaie – se eseguiti contestualmente.

Il meccanismo va ancora definito nei dettagli e potrebbe applicarsi ai lavori da inizio 2020 fino al 2022.

Dovrebbe riguardare anche il sismabonus, che premia gli interventi per migliorare la classe antisismica degli edifici.

Per sostenere le spese delle famiglie arriveranno una serie di contributi: chi ha un colf o badanti a ore, che magari ha continuato a pagare per non lasciare il lavoratore completamente scoperto, potrà optare per la nuova indennità che, su apposita domanda all’Inps, consentirà di avere tra i 400 e i 600 euro a chi ha perso in queste settimane almeno il 25% delle ore lavorate.

Per chi avesse bisogno della babysitter per poter tornare al lavoro mentre i figli sono ancora a casa da scuola il bonus viene raddoppiato: in tutto diventano 1.200 che si potranno richiedere attraverso il libretto famiglia o anche, la novità, per pagare le spese per i centri estivi.

Per le famiglie con redditi fino a 36mila euro oltre al bonus ci sarà anche una nuova detrazione ad hoc fino a 300 euro.

Finora sono state circa 94mila le domande per i primi 600 euro di bonus baby sitting, di cui 60.276 bonus erogati sul libretto famiglia con 39.210 famiglie che ne hanno beneficiato, secondo gli ultimi dati Inps al 29 aprile.

Sono oltre 242mila invece le domande per il congedo speciale, retribuito al 50%: i 15 giorni già previsti diventano 30 e si potranno richiedere fino al 30 settembre.

Anche il bonus per partite Iva e autonomi viene confermato per altre due mensilità e salirà fino a 1000 euro per i più danneggiati dalla crisi.

Sarà anche ampliata la platea di chi potrà riceverlo: stagionali dei settori diversi dal turismo, lavoratori intermittenti, autonomi senza partita Iva che hanno avuto contratti occasionali, venditori a domicilio.

Il bonus, peraltro, sarà compatibile con il reddito di cittadinanza (fino a raggiungere i 600 euro), che a sua volta vedrà un ampliamento della platea potenziale e che si potrà integrare anche con il nuovo reddito di emergenza.

Per incentivare la mobilità alternativa arriverà anche un ‘bonus bici’ da 200 euro che si potrà chiedere se si vive in una grande città per l’acquisto anche di biciclette a pedalata assistita o dispositivi segway, come hoverboard e monopattini.

Per andare in vacanza, e promuovere il turismo in Italia, potrebbe arrivare invece un bonus fino a 500 euro a famiglia: ancora si sta lavorando, però, alla definizione dello strumento, valutando dove si potrà spendere (ad esempio, anche per l’affitto di una casa vacanze o solo in hotel) e per quali servizi.

Si sta valutando anche se distribuirlo sotto forma di voucher digitale, sulla falsariga del sistema 18app, attivo per il bonus cultura per i diciottenni. (fonte ANSA)