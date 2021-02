Bonus bloccati, decreti attuativi sperduti. Che fine hanno fatto i vari bonus di Stato? Il primo gennaio di quest’anno l’ultimo Governo Conte aveva messo in legge di bilancio un pacchetto di incentivi agli acquisti ambizioso e ponderoso, 40 miliardi di euro.

Bonus bloccati, decreti attuativi sperduti

Risposta semplice: quei bonus, ogni singolo provvedimento, sono fermi al palo. Parliamo del bonus per l’acquisto agevolato di pc e tablet. Il conferimento di smartphone e kit digitale alle famiglie in difficoltà. Per l’incentivo all’acquisto di auto elettriche. Per il contributo di 50 euro per l’acquisto di una nuova tv. E poi occhiali, rubinetti…

Per diventare operativi, prima di giungere a famiglie e beneficiari, serve un passaggio legislativo decisivo: i decreti attuativi preparati da ogni singolo ministero coinvolto.

L’iter normativo prevede provvedimenti attuativi da emanare entro un intervallo temporale che varia da 30 a 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio.

Facile capire che la prima finestra utile sta per chiudersi a ore. Diciamo, considerando il cambio di passo in materia fiscale impresso dal nuovo presidente del Consiglio in materia, che tutti i bonus sono al momento sospesi.

Con una gran parte sulla via della cancellazione, altri che saranno rinnovati (per esempio da luglio, ma servono appunto i decreti attuativi, non prima di aprile, l’assegno unico universale per ogni figlio).

Draghi già si è espresso contro la “pioggia di bonus”

Mario Draghi ha già avuto modo di esprimere tutta la sua perplessità sulla “pioggia di bonus”. Ha già fatto capire che ogni singola misura funziona (anche quando ben congegnata) solo a valle di una riforma fiscale complessiva.

Una riforma che intervenga sull’Irpef e sfrondi la jungla delle tax expenditures, appunto l’aggrovigliato e disorganico complesso di incentivi/esenzioni/detrazioni/crediti d’imposta etc. Cioè l’approccio contrario alle misure singole ed estemporanee. L’ombrello alla pioggia di bonus.