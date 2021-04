Bonus casalinghe 2021: come funziona, a chi spetta e come fare domanda

Arriva il Bonus casalinghe 2021: come funziona e chi può farne domanda? L’incentivo, introdotto nel 2020 con il decreto Agosto, dovrebbe entrare in vigore quest’anno, ma è ancora in attesa di un decreto attuativo della ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti.

Ma cos’è esattamente e a chi si rivolge? L’obiettivo è quello di promuovere la formazione e l’inserimento del mondo del lavoro delle donne disoccupate attraverso lo stanziamento di un fondo pari a 3 miliardi di euro.

In realtà però non si tratta di una somma che verrà erogata alle donne casalinghe, ma di una serie di misure finalizzate a garantire loro una adeguata formazione professionale e la loro inclusione nel mercato.

Bonus casalinghe 2021: come funziona

A differenza degli altri bonus messi in campo dal governo per contrastare la crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19, il bonus casalinghe 2021 non è un incentivo che prevede l’erogazione di un assegno, ma un credito di imposta che può essere investito in corsi di formazione che riguardano specialmente il settore digitale.

L’intento è assicurare alle donne che svolgono attività in ambito domestico di poter acquisire competenze professionali e poter svolgere un’attività lavorativa anche in smart working.

Bonus casalinghe 2021: a chi spetta

Il bonus casalinghe 2021 spetta alle donne che si occupano a tempo pieno della cura della casa e della famiglia, non avendo altre alternative per l’inserimento nel mondo del lavoro.

Nello specifico, per accedere al bonus casalinghe 2021, bisogna essere:

casalinghe disoccupate;

cittadine italiane o straniere, purché in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Inoltre, non sono richiesti particolari requisiti Isee per potervi accedere.

Bonus casalinghe 2021: come fare domanda

Le modalità per inoltrare la domanda saranno oggetto di un apposito decreto attuativo del ministero per le Pari Opportunità. Tuttavia, è lecito presumere che per accedere all’incentivo bisognerà inoltrare l’istanza attraverso l’Inps.