Bonus mobili 2022, novità. La detrazione Irpef è al 50% fino a 10.000 euro di spesa si applica all’acquisto oltre che dei mobili (ma non tende o parquet) anche di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).

Bonus mobili 2022, novità

La novità, contenuta nella Manovra di bilancio 2022, prevede il tetto alla spesa di diecimila euro solo per il 2022, dimezzato a 5mila per il biennio successivo, 2023 e 2024.

L’importo sul quale applicare la detrazione del 50% comprende eventuali spese di trasporto e montaggio. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. In pratica, in dieci anni si recupera il 50% della spesa di acquisto, fino a 5mila euro ancora per le spese sostenute quest’anno, poi fino a 2500 euro.

Detrazione Irpef 50%: modalità di pagamento e documenti

I lavori di ristrutturazione edilizia della propria casa non devono essere precedenti al 1° gennaio 2021, mentre gli acquisti devono essere successivi alla data di inizio dei lavori. Dove obbligatoria, serve la comunicazione preventiva alla Asl, altrimenti basta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le spese vanno affrontate solo con bonifico bancario, carta di credito o di debito: no a assegni né contanti. Serve conservare i documenti che attestino l’avvenuto pagamento e le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Mobili ed elettrodomestici, purché le modalità siano le stesse appena descritte, possono essere acquistati anche all’estero. E anche a rate se chi vende assolve gli obblighi relativi.