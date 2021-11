Bonus monopattini e biciclette: come funziona, come richiederlo, a chi spetta, quando inizia (foto Ansa)

Torna il bonus monopattini e biciclette. Il Governo, infatti, ha messo a disposizione 5 milioni di euro per rinnovarlo.

A chi spetta il bonus

Il bonus spetterà a tutti coloro che, nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020, abbiano acquistato monopattini, e-bike e biciclette, ma anche abbonamenti al trasporto pubblico e ai servizi di sharing.

Quindi per avere il bonus bisogna aver acquistato monopattini, bici, e-bike o aver usufruito di abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di sharing nella seconda metà del 2020.

Il bonus vale anche per chi, nel stesso lasso di tempo, abbiano rottamato un veicolo di categoria M1 (fino a nove posti e inferiore alle 5 tonnellate), a patto però che il richiedente – o uno dei suoi familiari conviventi – sia l’intestatario dei veicolo rottamato da almeno 12 mesi.

Come richiedere il bonus

Il decreto stabilisce che “il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020”.

Per ottenerlo, quindi, sarà necessario inoltrare “un’apposita istanza, in via telematica, all’Agenzia delle entrate entro il termine previsto con provvedimento del direttore dell’Agenzia stessa da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto”.

Il bonus “non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale”.