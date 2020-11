Bonus pc, tablet e internet: voucher fino a 500 euro. Chi può averlo e come (Foto Ansa)

Da oggi è attivo il bonus per pc, tablet e internet. Potrà essere richiesto il voucher fino a 500 euro per le famiglie con Isee sotto 20.000 euro. Come averlo.

Bonus pc, tablet e internet fino a 500 euro. Un bonus per avere la connessione veloce a internet e per dotarsi di un personal computer o un tablet che da oggi potrà essere richiesto da tutte le famiglie con Isee non superiore a 20.000 euro.

La cifra quindi è utilizzabile come sconto sul canone internet e per la fornitura di pc o tablet. Chi richiede il bonus deve mettersi in contatto direttamente con l’operatore di telecomunicazioni che partecipa all’iniziativa, online o nei negozi.

Come ottenere il bonus

Per ottenere l’incentivo bisogna sottoscrivere un contratto della durata minima di un anno con un operatore accreditato presso Infratel Italia, l’ente incaricato dal ministero dello Sviluppo economico della gestione dell’incentivo. Gli operatori accreditati e le offerte disponibili sono pubblicate sui siti www.infratelitalia.it e bandaultralarga.italia.it.

Per la domanda di attivazione dell’abbonamento servono documento di identità e codice fiscale. Il contributo per l’acquisto di pc o tablet si ottiene solo insieme all’attivazione del servizio di connettività. Non è possibile comprare direttamente il computer o tablet e poi chiedere il rimborso tramite voucher.

La divisione del bonus da 500 euro

La cifra massima di 500 euro può essere divisa dall’operatore. Tra i 200 e i 400 euro possono essere destinati allo sconto sui servizi di connettività per una durata non inferiore a 12 mesi.

Allo sconto sulla fornitura di un computer o tablet invece può essere destinata una somma tra 100 e 300 euro. (Fonte Ansa).