Bonus per genitori separati: 800 euro al mese per mantenere figli ed ex coniugi (Foto Archivio Ansa)

Bonus per genitori separati o divorziati. E’ quanto previsto da un emendamento Lega al decreto fiscale approvato nella notte in Commissioni Finanze e Lavoro del Senato.

Per superare la crisi causata dall’emergenza, è stato previsto un assegno da 800 euro al mese che potranno servire per pagare il mantenimento ai figli o agli ex coniugi in caso di difficoltà economiche.

“È stato, finalmente e definitivamente, approvato in Commissione il mio emendamento per aiutare i genitori separati messi in crisi dalle conseguenze del Covid”, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini e primo firmatario dell’emendamento.

Decreto fiscale oggi in Aula, le novità

Il via libera delle Commissioni Finanze e Lavoro del Senato al decreto fiscale è arrivato nella notte. Tra le modifiche approvate la mini-proroga per le cartelle e la possibilità di cumulo tra assegno di validità e reddito da lavoro.

Il provvedimento è atteso oggi in Aula. Il testo passerà quindi alla Camera per la seconda lettura e l’ok definitivo.