Bonus trasporti, come ottenere il buono da 60 euro: a chi spetta, come funziona (foto ANSA)

Arriva il bonus trasporti per studenti e lavoratori, un’agevolazione per chi viaggia su bus, metropolitane, corriere, treni. Il governo, attraverso il decreto Aiuti, ha previsto lo stanziamento di un fondo per garantire uno sconto sugli abbonamenti di autobus, treni e metropolitane, come annunciato in conferenza stampa dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Il fondo verrà istituito al ministero del Lavoro e dovrebbe prevedere un finanziamento da 100 milioni di euro. Il buono dovrebbe avere un importo fino a 60 euro e sarà utilizzabile per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Sarà elargito a lavoratori ma anche a studenti con un reddito che non supera i 35mila euro.

Bonus trasporti 60 euro, come funziona

Il bonus trasporti è destinato a lavoratori e studenti che abbiano un reddito inferiore ai 35.000 euro. Il buono riporterà il nome del titolare, non potrà essere ceduto a terzi. Il buono sarà valido per l’acquisto di abbonamenti per viaggiare sui mezzi pubblici, sia a livello locale che regionale e interregionale. Utile quindi anche per i pendolari, che potranno servirsene per contenere i costi dei viaggi su metropolitana, autobus e treni.

Come chiedere il bonus trasporti 60 euro

Da chiarire, tramite il decreto, le modalità con cui si potrà chiedere il bonus trasporti 60 euro. Sembra che possa essere creata una piattaforma digitale apposta per avanzare la richiesta. Sembra che il buono sarà erogato fino a dicembre 2022.