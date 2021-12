Ricordate il Bonus vacanze deciso dal Governo Conte per aiutare il settore del turismo in crisi per via del Covid? Federalberghi spiega che ne circolano ancora 600 mila. Il termine per utilizzarlo scade domani 31 dicembre. Il soggiorno però può proseguire anche dopo. Basta che la data di attivazione sia entro il 31 dicembre.

Bonus vacanze, al 29 dicembre ne mancano ancora 600mila da utilizzare

“Alla data del 31 dicembre 2020 erano stati generati 1.885.802 bonus vacanze per un valore complessivo di euro 829.431.050. A partire dal 1 gennaio 2021 le famiglie non possono richiedere nuovi bonus. Alla data del 29 dicembre 2021, i bonus utilizzati sono circa 1.280.000 (il 68% di quelli generati)”. A spiegarlo è Federalberghi che prosegue: “‘Sono quindi ancora in circolazione circa 600.000 bonus, che potranno essere utilizzati sino al 31 dicembre 2021 (‘il soggiorno può concludersi anche dopo il 31 dicembre, l’importante è che abbia inizio entro tale data’) aggiunge la federazione degli albergatori”

Ecco come fare per scegliere dove spendere il buono

“Per scegliere l’albergo in cui spendere il buono, è disponibile il sito www.bonusvacanze.italyhotels.it, che pubblica informazioni su 3.247 strutture che lo accettano. Il servizio è gratuito sia per i turisti sia per gli albergatori” conclude.