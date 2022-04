Scaduto quello destinato ai pensionati, restano altri tre bandi Inps cui si può partecipare per ottenere un bonus vacanze per questa estate.

Bonus vacanze Inps

Due, riservati agli studenti, scadono domani 22 aprile. Il terzo scade il 2 maggio. Vediamo in dettaglio condizioni e termini dei tre bandi.

Estate Inpsieme Italia 2022

Il bando scade appunto domani 22 aprile alle 12. Possono presentare domanda studenti che siano figli (o orfani) di dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione.

Interessate scuola primaria e secondaria di primo grado, nonché secondaria di secondo grado se disabili, o invalidi civili al 100%. Si tratta di più di 12mila contributi per vacanze in Italia (giugno, luglio ed agosto).

Il bonus vale 600 euro per un soggiorno di otto giorni (sette notti) o 1000 euro per una vacanza di 15 giorni (14 notti). Un basso livello di reddito (Isee) aumenta il punteggio in classifica e riconosce una percentuale più alta dell’importo del bonus (massimo 100% fino a 8mila euro, 95% fino 16mila, 90% fino a 24mila e così via, fino al 60% oltre 72mila euro o senza Dsu).

Domanda sulla piattaforma online, oppure tramite contact center al 803 164 (gratuito da telefono fisso) o al 06 164 164 da cellulare. O rivolgendosi a Caf e Patronati.

Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022

Più di ventimila contributi per soggiorni all’estero (massimo duemila euro) o vacanze tematiche in Italia. Stesse condizioni, solo riservato agli studenti di scuola secondaria di secondo grado. Scade alle 12 del 22 aprile.

“Soggiorni estivi 2022 presso le Case del Maestro”

E’ riservato a insegnanti e dirigenti scolastici. Possono partecipare gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio o in pensione; i loro coniugi e familiari conviventi, i vedovi e gli orfani minorenni di un iscritto deceduto. Riconosce un bonus giornaliero. La domanda va fatta entro le 12 del 2 maggio.