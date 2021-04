Bonus zanzariere 2021, 50% Irpef lo restituisce lo Stato. Il bonus zanzariere è usufruibile anche quest’anno, la proroga del provvedimento di incentivo fiscale facilita l’acquisto in vista dell’estate.

Il bonus zanzariere consiste in una detrazione fiscale che fa risparmiare metà delle spese sostenute. Cioè il 50% della spesa che si recupera in dieci anni a quote uguali. La spesa massima è fissata in 60mila euro.

Bonus zanzariere 2021, 50% Irpef rimborsato in dieci anni

Nella scelta delle zanzariere bisogna considerare che, per accedere al bonus, devono essere del tipo che consenta la schermatura solare. Il bonus è infatti indirizzato all’efficientamento energetico.

La detrazione del 50% è come sempre rimborsabile in 10 anni, ed è attiva su: infissi esterni, porte e finestre, portoncini d’ingresso, persiane, avvolgibili, cassonetti e scuri quando la loro sostituzione avvenga insieme a quella delle finestre.

E vale per la sostituzione dei vetri già esistenti con vetri nuovi per le finestre, le zanzariere, le tende da sole, con un orientamento che non sia verso nord.