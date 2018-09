Borsa oggi meno 3,72%, spread chiude a 265, il btp a 10 anni paga più del 3%. E lunedì?

ROMA – Oggi si è perso il 3,72% e lo spread è andato a quota 267. Il btp a 10 anni paga più del 3%. E lunedì? Perché se lunedì allenta un po’ e c’è un rimbalzino è un conto, ma se lunedì inizia una lunga catena di giornate così…

Piazza Affari chiude una giornata di passione in netto ribasso: arrivato a perdere ben oltre 4 punti percentuali, il Ftse Mib alla fine segna un passivo del 3,72% che equivale a 26 miliardi di euro di capitalizzazione erosa. Il contraccolpo si abbatte come sempre sul settore bancario, il più esposto al caro-spread e il più sensibile alle tensioni internazionali: la perdita di valore dei Btp comporta rischi per il patrimonio degli istituti, mentre l’aumento dei tassi fa rincarare il costo della raccolta. L’indice di categoria perde più del 7% con una raffica di sospensioni che si abbatte sulle azioni settore.

Negative anche le altre Borse europee: le vendite che si concentrano su finanziari e telecomunicazioni. Francoforte perde l’1,66%, Madrid l’1,61%, Parigi cede quasi l’1% mentre tiene Londra che lascia un marginale 0,25%. Instabili le Borse di New York: a Wall Street il Dow Jones e il Nasdaq oscillano attorno alla parità

Risente della tensione invece l’Euro, che dopo essere scesa fino a 1,1570 contro il dollaro, ha terminato la sessione nel Vecchio continente in zona 1,1615: debole, ma in recupero dai minimi.