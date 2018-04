ROMA – Già da marzo e fino a luglio prossimo, il transito dei Tir al Brennero è pesantemente limitato.

Il Tirolo austriaco, zona di intenso passaggio di veicoli, un ponte tra Nord e Sud, ha adottato un provvedimento che impone il “numero chiuso” per ragioni ambientali: due milioni di Tir all’anno sono troppi, ma il danno commerciale per l’Italia è rilevantissimo.

Come ricorda il presidente Confartigianato Trasporti Veneto, Nazzareno Ortoncelli, denunciando l’unilateralità della misura: Venticinque giorni di “numero chiuso”, dallo scorso marzo al prossimo luglio, per i camion in transito al Brennero. Un provvedimento unilaterale del governo del Tirolo austriaco che pesa come un macigno per le imprese ma che è avvenuto nella totale indifferenza del nostro Paese. Un blocco alla libera circolazione che va contro i principi fondanti della Costituzione europea da parte di uno Stato membro”.