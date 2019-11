Bricocenter assume 80 tra diplomati e laureati: le figure ricercate

ROMA – Bricocenter, leader nella Distribuzione Organizzata e specializzata nell’edilizia, nel giardinaggio, nella decorazione, nell’illuminazione, nell’arredo bagno ed altro, è la più grande catena di fai da te in Italia per numero di negozi ed offre prodotti e servizi orientati al miglioramento dell’habitat.

L’azienda assume 80 persone soprattutto Addetti alla Vendita, che dovranno accogliere, ascoltare e soddisfare i clienti durante la loro esperienza d’acquisto e condividere con clienti e colleghi le proprie conoscenze sui prodotti e il loro utilizzo; Addetti alla Logistica, che dovranno gestire lo stock e il flusso delle merci, dal ricevimento al caricamento dei banchi e accogliere e accompagnare i clienti in area logistica; Capi Settore Relazione Cliente, che dovranno incoraggiare e motivare la squadra a sviluppare con i clienti una relazione unica e duratura, pianificare e organizzare le attività del team e accompagnare il cliente durante la sua esperienza d’acquisto; Tecnici di Allestimento, che dovranno realizzare e seguire i progetti controllando i costi, il rispetto delle tempistiche di cantiere nonché le norme di sicurezza etc.

Nei negozi BricoCenter, diretti e affiliati, i collaboratori lavorano per fare in modo che ogni giorno, tutti i clienti trovino, in modo facile e veloce, prodotti e servizi che rispondano ai bisogni di manutenzione, riparazione e miglioramento della casa e del giardino, per questo i candidati devono essere curiosi e avere passione per le persone attraverso l’ascolto, la conoscenza e la costruzione di una relazione esclusiva e quotidiana, saper fare squadra e coinvolgere chi li circonda per raggiungere insieme obiettivi comuni, sperimentare nuove strade, prendere l’iniziativa e portare avanti gli obiettivi con determinazione e responsabilità e cogliere le sfide senza fermarsi davanti alle difficoltà.

Lavorare in un negozio BricoCenter significa far parte di un ambiente vivace e sempre in movimento in cui si possono incontrare tante persone con le quali confrontarsi, ma è anche un posto dove tutti i collaboratori sono desiderosi di imparare sempre qualcosa di nuovo, di condividere conoscenze ed esperienze e dove è possibile far emergere il proprio talento e le proprie attitudini, per questo l’azienda si impegna per valorizzare i punti di forza di ognuno e favorire la crescita e la realizzazione personale attraverso percorsi di sviluppo individuali costruiti insieme da collaboratore e manager.

BricoCenter fa parte del Gruppo ADEO, uno dei più importanti leader del settore Habitat e Fai da te, che è presente in 15 paesi nel mondo, con oltre 114.000 collaboratori e 12 insegne, tra le quali anche l’azienda Leroy Merlin. Per verificare tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui.