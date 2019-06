BricoCenter cerca dipendenti, oltre 50 assunzioni in tutta Italia

ROMA – BricoCenter ricerca oltre 50 diverse figure tra le quali: assistenti cassa, ricevitore merci, capi reparto, allievi capi settore, venditori etc. per i tanti punti vendita presenti sul territorio nazionale. BricoCenter, leader nella Distribuzione Organizzata, è la più grande catena di bricolage in Italia per numero di negozi diretti e affiliati ed è specializzata nell’edilizia, nel giardinaggio, nella decorazione, nell’illuminazione, nell’arredo bagno ed altro.

Nei negozi BricoCenter si lavora per fare in modo che ogni giorno, tutti i clienti trovino prodotti e servizi orientati al fai da te, alla manutenzione e al miglioramento della casa e del giardino in modo facile e veloce, per questo l’azienda cerca talenti con entusiasmo, curiosità, passione e competenza i quali devono essere vicini al cliente attraverso l’ascolto, la conoscenza e la costruzione di una relazione esclusiva e quotidiana.

Lavorare in un negozio BricoCenter significa lavorare in un ambiente vivace e sempre in movimento in cui si possono incontrare tante persone con le quali confrontarsi, ma è anche un posto dove tutti i collaboratori sono desiderosi di imparare sempre qualcosa di nuovo, di condividere conoscenze ed esperienze e dove è possibile far emergere il proprio talento e le proprie attitudini.

Prima di essere assunti i candidati seguiranno dei corsi di formazione affiancati da collaboratori con esperienza. BricoCenter fa parte del gruppo ADEO, uno dei più importanti leader del settore habitat e “Fai da Te” e del miglioramento della qualità della vita, è presente in 13 paesi con 13 insegne e conta più di 105.000 collaboratori. Per verificare tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui.