Cashback: app Io per i 150 euro di Natale, come si fa per avere il rimborso

Saranno vietati i frazionamenti artificiosi dei pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici riferibili al medesimo acquisto presso lo stesso esercente. Ovvero non si potrà pagare la stessa cosa con due o tre diverse “strisciate” di carta. Per le ulteriori specifiche, comunque, bisognerà attendere il regolamento specifico, atteso per la fine di novembre.

Per quanto riguarda il cashback ordinario (e non l’extra cashback di Natale), da gennaio 2021 a giugno 2022, per il rimborso serviranno almeno 50 operazioni a semestre e sarà pari anche in questo caso al 10% di una spesa complessiva fino a 1.500 euro in 6 mesi. (Fonte Ansa).