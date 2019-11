Canone Rai, la nuova idea di Di Maio: ridurlo. “Per liberarla dai partiti”. Ah, sì?

Blitz dice

Debito italiano: 62.700 dollari per ogni testa italiana. Famiglia a tre fa circa 188 mila dollari, più o meno 160 mila euro. Che fareste voi per non pagarli né oggi né mai? Di tutto, qualunque cosa. Inventereste la qualunque, applaudireste chi proclami: non si paga. Fareste di tutto, quel che infatti stanno facendo gli italiani.