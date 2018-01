ROMA – Si avvicina la scadenza di gennaio per l’esenzione dal canone Rai valida per tutto il 2018 in caso non si possieda un televisore.

Anche nel 2018 l’importo del canone Rai sarà di 90 euro, ricorda il sito Pmi.it, importo che verrà addebitato direttamente nella bolletta elettrica per le utenze domestiche residenziali, in dieci rate da 9 euro da gennaio a ottobre.

I titolari di utenza elettrica che sono esenti dal canone Rai perché non possiedono alcun televisore, devono presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro il 31 gennaio 2018 affinché l’esenzione abbia valore per tutto l’anno.

L’adempimento deve essere effettuato anche da coloro che hanno già chiesto l’esenzione per non possesso del televisore nell’anno precedente: la richiesta va rinnovata infatti tutti gli anni altrimenti, pur non possedendo il televisore, bisogna pagare il canone.

In generale, ricorda il sito Pmi,