ROMA – Canone Rai in bolletta, il modello per l’esonero: senza tv, altra utenza, eredi… Con l’aggancio del pagamento del canone tv Rai alla bolletta elettrica introdotto l’anno scorso, anche quest’anno chi ha diritto all’esenzione deve fare una dichiarazione sostitutiva. I contribuenti con utenza elettrica per uso domestico residenziale che non dichiarino di non possedere alcun apparecchio televisivo possono chiedere l’esenzione dal canone RAI, ovvero dall’addebito del canone TV in bolletta.

Stessa prerogativa è riservata a chi certifichi la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica intestata a se stessi, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari. In entrambi i casi bisogna compilare il quadro A del modello (scarica qui).

Nel quadro B invece va segnalato che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale. Il quadro C è dedicato alla segnalazione di mutamenti nelle condizioni precedenti, per esempio l’installazione di un apparecchio tv.

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato telematicamente all’Agenzia, delle Entrate, direttamente, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati con le seguenti tempistiche:

dal 1° febbraio al 30 giugno, per essere esonerati dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno;

dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per essere esonerati dall’obbligo del pagamento per l’intero anno successivo. (Pmi.it)